Севастополь, , 16:15 — REGNUM В Севастополе потратят на капитальный ремонт и реконструкцию кладбищ почти 25 млн рублей. Об этом 13 мая ИА REGNUM сообщили в департаменте городского хозяйства города-героя.

«Реконструкция и капитальный ремонт территории и объектов благоустройства пройдёт на братских кладбищах воинов 414-й стрелковой дивизии и 89-й стрелковой дивизии. Также планируется ремонт дорожного покрытия второй очереди кладбища на 5-м км Балаклавского шоссе», — указано в перечне департамента.

Всего в списке значатся 26 объектов, общая сумма расходов, по словам специалистов, составит почти 25 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Крыму с воинскими почестями захоронили останки героя обороны Севастополя, командира Форосской погранзаставы Александра Терлецкого.

Об этом: В Крыму с почестями захоронили останки героя обороны Севастополя Терлецкого