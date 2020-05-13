Севастополь, 13 мая 2020, 16:15 — REGNUM В Севастополе потратят на капитальный ремонт и реконструкцию кладбищ почти 25 млн рублей. Об этом 13 мая ИА REGNUM сообщили в департаменте городского хозяйства города-героя.
Всего в списке значатся 26 объектов, общая сумма расходов, по словам специалистов, составит почти 25 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Крыму с воинскими почестями захоронили останки героя обороны Севастополя, командира Форосской погранзаставы Александра Терлецкого.
Об этом: В Крыму с почестями захоронили останки героя обороны Севастополя Терлецкого