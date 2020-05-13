Ярославль, , 16:05 — REGNUM В Ярославской области число граждан, признанных безработными, выросло в апреле более чем в десять раз по сравнению с мартом. Об этом сообщает корреспондент ИА со ссылкой на портал региональной службы занятости.

Ярославская служба занятости Александр Торопов

Если в марте было зарегистрировано 517 новых безработных, то в апреле — 5432. Это стало следствием массового обращения граждан в апреле. Количество обращений в службу занятости выросло в три раза с 1763 до 6898.

Общее количество безработных также выросло примерно втрое — с 2722 до 7884. Очевидно, что число обращений выросло по причине потери ярославцами работы в связи с эпидемией и ограничительными мерами. Кроме того, на рост обращений повлияло увеличение суммы пособия по безработице.

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