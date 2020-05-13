Уфа, , 16:08 — REGNUM Уфимский фанерно-плитный комбинат и лесопильный цех возобновят свою работу в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в прошлом году, после того как группа компаний «Башлеспром» была признана банкротом, дальнейшая судьба Уфимского фанерного и Уфимского фанерно-плитного комбинатов была не ясна.

Для компании «Уральский лес» тогда инвестор нашелся. Сейчас он восстанавливает деятельность этого предприятия. А осенью прошлого года возобновил свою работу Уфимский фанерный комбинат. На этом предприятии создали 360 новых рабочих мест.

Уфимский фанерно-плитный комбинат и лесопильный цех в Белорецком районе начнут свою работу в мае текущего года. На это предприятие будут приняты 400 ранее сокращённых работников. Кроме этого будет создано 200 новых рабочих мест.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству поддержать эти производства.