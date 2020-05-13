Москва, 13 мая 2020, 15:44 — REGNUM Торговая война между Китаем и США — это часть более комплексного противостояния гегемона и восходящей державы, и эту борьбу двух стран нельзя сводить к личностным особенностям их руководителей, считает руководитель программы «Россия в АТР» Московского Центра Карнеги Александр Габуев. Об этом он заявил 13 мая во время конференции «Мир после коронавируса: опыт Китая и сценарии развития в ближайшем будущем», отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.
И чем ближе день выборов в США, тем острее, по мнению эксперта, становится этот вопрос. Как полагает Габуев, конфронтация будет усиливаться и после ноября.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Габуев заявил, что власти Китая пытаются решить экономические проблемы, вызванные распространением коронавируса, с помощью классического рецепта — создавая крупные инфраструктурные проекты.