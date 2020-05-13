Москва, , 15:44 — REGNUM Торговая война между Китаем и США — это часть более комплексного противостояния гегемона и восходящей державы, и эту борьбу двух стран нельзя сводить к личностным особенностям их руководителей, считает руководитель программы «Россия в АТР» Московского Центра Карнеги Александр Габуев. Об этом он заявил 13 мая во время конференции «Мир после коронавируса: опыт Китая и сценарии развития в ближайшем будущем», отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

«Мы видим, что вирус только усилил те тенденции, которые уже были. Во многом это завязано на внутриполитическую ситуацию в США, — сказал Габуев. — Дональд Трамп пытается переложить с себя ответственность на Китай, и это очень удобная мишень, тем более что Китай действительно скрывал часть информации. Он, очевидно, не готов делиться всем массивом данных. И это делает его удобной мишенью. Атака идёт по нескольким направлениям. Одна из них — это история с исками. Вторая — это санкции, и здесь мы увидим законопроект, который будет вноситься в Конгресс. Скорее всего, против конкретных лиц, которых обвинят в том, что они скрывали информацию».

И чем ближе день выборов в США, тем острее, по мнению эксперта, становится этот вопрос. Как полагает Габуев, конфронтация будет усиливаться и после ноября.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Габуев заявил, что власти Китая пытаются решить экономические проблемы, вызванные распространением коронавируса, с помощью классического рецепта — создавая крупные инфраструктурные проекты.