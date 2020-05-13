Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Странно слышать от некоторых предпринимателей упреки в недостаточности мер поддержки бизнеса, предприниматель на то и предприниматель, чтобы искать возможности, а не ждать помощи, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 13 мая, сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович, комментируя предложенные Владимиром Путиным новые меры поддержки бизнеса.

«Сравнивать ту помощь, которая оказывается у нас, и которую оказывают в США или ЕС, некорректно. Хотя бы потому, что Россия, в отличие от США и ЕС, не может печатать деньги и брать их из воздуха.

Кроме того, никто не знает, сколько продлится этот кризис. Поэтому меня не удивляет, что меры поддержки принимаются позднее, чем этого ждут. Если всё раздать, а кризис будет продолжительным, что тогда?

Упреки некоторых предпринимателей в недостаточности мер считаю странными. Они недостаточны для чего? Для того, чтобы всё было как раньше? Как раньше уже не будет. Хорошо, что поддержка вообще есть. И хорошо, что истрачены еще не все ресурсы.

Вообще странно, когда предприниматели просят о помощи. Они на то и предприниматели, чтобы искать возможности, а не надеяться на кого-то. Возможно, это некоторый пережиток прошлого экономического уклада», — отметил Эдуард Гуринович.