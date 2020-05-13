Москва, , 15:41 — REGNUM По итогам апреля 2020 года продажи новых автобусов в РФ составили 502 единицы, что на 65% меньше, чем было продано в апреле 2019 года. Об этом 13 мая сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место по продажам автобусов занимает отечественная марка ПАЗ. Доля реализации автобусов данной компании в общем объеме продаж превысила 60%. Всего же за отчётный месяц в России было продано 308 экземпляров автобусов ПАЗ, что на 57% меньше результата прошлого года.

На втором месте находятся автобусы марки НЕФАЗ. Их в апреле купили 67 человек — на 42% меньше прошлогоднего результата. Замыкает первую тройку лидеров белорусский МАЗ с результатом продаж 47 единиц и ростом в 2,5 раза.

Напомним, с января по март текущего года самой покупаемой моделью автобуса в России стал ПАЗ-3205.

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