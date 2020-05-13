Тбилиси, , 15:41 — REGNUM Доходы грузинских телеканалов в апреле выросли, по сравнению с прошлым годом. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.

По данным ведомства, в общей сложности доходы телекомпаний выросли на 7%. Всего за апрель они заработали 13,7 млн лари ($4,2 млн). В эту сумму входят средства, полученные за рекламу, спонсорские взносы и доходы от работы телемагазинов.

Самый высокий рост за размещение рекламы был зафиксирован у телекомпании Trialeti (317%) и Maestro TV (231%). Лидерами в абсолютном выражении доходов за рекламу являются телеканалы TV Imedi, «Рустави 2» и «Первый канал», которые получили за месяц, соответственно, 5,4 млн лари (примерно $1,7 млн), 2,6 млн лари (примерно $0,8 млн) и 0,4 млн лари (примерно $136 тыс.).

Стоит отметить, что в марте было зафиксировано снижение общих доходов телеканалов на 4%.