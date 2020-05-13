Москва, , 15:44 — REGNUM Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и принц Абдулазиз бен Сальман довольны признаками улучшения экономических и рыночных показателей, связанных с нефтью, они отметили это в состоявшемся 13 мая телефонном разговоре. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

Среди признаков улучшения министры отметили рост спроса на нефть и ослабление обеспокоенности из-за ограниченности нефтяных хранилищ, а также постепенный выход разных стран из режимов жестких ограничений.

В совместном заявлении министров говорится, что «Россия и Саудовская Аравия твердо привержены достижению рыночной стабильности и ускорению восстановления баланса на нефтяном рынке». Они также отметили усилия других стран, которые добровольно пошли на снижение добычи нефти ради улучшения обстановки на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное соглашение о сокращении добычи нефти было подписано странами ОПЕК+ 12 апреля.

Читайте также: Министры энергетики РФ и США обсудили перспективы нефтяного рынка