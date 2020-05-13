Тбилиси, , 15:35 — REGNUM Грузия подключится к программе безопасного туризма, возможности осуществления которой правительство Словакии в настоящее время обсуждает с Австрией и Чехией. По информации пресс-службы президента Грузии, президент Саломе Зурабишвили обсуждала этот вопрос в телефонной беседе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Саломе Зурабишвили выразила коллеге соболезнования в связи с погибшими от коронавируса в Словакии гражданами и рассказала ей о мероприятиях по борьбе с вирусом, которые проводятся в Грузии.

Она также отметила, что Грузия заинтересована в развитии со Словакией безопасного туризма с учетом всех международных рекомендаций, так как в Словакии очень эффективно справляются с пандемией коронавируса.

Президент Грузии заявила, что текущий период дает стране хорошие возможности для углубления отношений с Евросоюзом и более конкретных шагов в направлении евроинтеграции.

Президент Словакии выразила поддержку суверенитету, территориальной целостности и процессу евроинтеграции Грузии, говорится в сообщении.