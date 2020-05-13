Москва, , 15:29 — REGNUM В российской авиационной отрасли необходимо запустить новую программу поддержки лизинга российских самолётов и выделить субсидии на снижение стоимости лётного часа. Об этом сегодня, 13 мая, в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции, авиационная отрасль нуждается в поддержке.

«Из-за эпидемии коронавирусной инфекции воздушное сообщение и в нашей стране, и за рубежом столкнулось с вынужденными ограничениями. В авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта», — подчеркнул российский лидер.

«В текущей ситуации необходимо поддержать базу отрасли, а именно предприятия авиастроения, дать загрузку этому сложному, по многим параметрам уникальному производству», — добавил Путин.

Глава государства отметил, что программа поддержки и лизинга, которая должна быть запущена в России, только за два первых года позволит обеспечить выпуск более 59 новых гражданских самолётов.