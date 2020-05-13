Москва, 13 мая 2020, 15:29 — REGNUM В российской авиационной отрасли необходимо запустить новую программу поддержки лизинга российских самолётов и выделить субсидии на снижение стоимости лётного часа. Об этом сегодня, 13 мая, в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что в условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции, авиационная отрасль нуждается в поддержке.
Глава государства отметил, что программа поддержки и лизинга, которая должна быть запущена в России, только за два первых года позволит обеспечить выпуск более 59 новых гражданских самолётов.