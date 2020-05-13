Москва, , 15:23 — REGNUM Власти Китая пытаются решить экономические проблемы, вызванные распространением коронавируса, с помощью классического рецепта — создавая крупные инфраструктурные проекты. Об этом 13 мая во время конференции «Мир после коронавируса: опыт Китая и сценарии развития в ближайшем будущем» заявил руководитель программы «Россия в АТР» Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

«Сейчас китайское руководство столкнулось с трилеммой, — сказал он. — Им надо решить три задачи одновременно. Первая — это контролировать развитие вируса. Не допустить масштабной второй волны, которая бы снова перегрузила медицинскую систему. Развернута сложная система мониторинга. Вторая задача — это восстановление экономики. Занятость для КНР — это важная социальная проблема. Внешний рынок экспорта схлопнулся, и теперь основная надежда на внутренний спрос. На классический рецепт — инфраструктурные проекты, которые поглощают большое количество рабочих рук. И третья задача: Китай во время борьбы с финансовым кризисом в 2008—2009 годах раскрутил долговую спираль. По разным оценкам, госдолг примерно 300% ВВП. Все три задачи».

Сейчас Китай, по словам эксперта, делает выбор в пользу решения первой и второй задач: основной драйвер роста — создание больших инфраструктурных программ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, транзит китайских товаров в Европу через Россию увеличился в 3−4 раза.