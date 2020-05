Вашингтон, , 15:23 — REGNUM Иск против Управления по делам малых предприятий США подал 12 мая ряд авторитетных американских изданий из-за отказа ведомства обнародовать подробную информацию о кредитах, предоставленных в рамках Программы защиты зарплаты в размере $659 млрд, сообщает ProPublica.

В число истцов входят сам портал ProPublica, а также такие издания, как The Washington Post, Bloomberg, The New York Times и издатель The Wall Street Journal.

В рамках программы, запущенной в соответствии с Законом CARES на $2,2 трлн, предприятия малого бизнеса могут получить льготные кредиты. С самого начала программа столкнулась с рядом проблем и после пяти недель с момента запуска управление так и не раскрыло список тех, кто получит поддержку. Журналистами удалось выяснить, что кредиты уже получил несколько крупных компаний, а также баскетбольный клуб. После начавшегося скандала они были вынуждены вернуть финансирование.

В управлении не стали говорить, что информация о том, какие компании получают финансирование, является тайной. При этом они указали журналистам на общие статистические данные, опубликованные на их официальном сайте, не желая раскрывать сведения о получателях помощи в соответствии с Законом о свободной информации.