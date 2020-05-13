Москва, 13 мая 2020, 15:22 — REGNUM Российские авиастроительные заводы нужно загрузить заказами, чтобы повысить спрос на отечественные самолёты. Об этом 13 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиапромышленности и авиаперевозок.
«Принципиальный вопрос — загрузить заказами наши авиастроительные заводы, повысить спрос на российские самолеты», — сказал Путин.
Он отметил, что это даст стимул модернизировать производство, создавать рабочие места, осваивать новые модели воздушных судов.