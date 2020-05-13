Курск, , 15:20 — REGNUM Курская область получит из федерального бюджета 12 млн 447 тыс. рублей на выплаты стимулирующего характера работникам сферы здравоохранения. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Средства направят на дополнительные выплаты за выполнение особо важных работ медработникам и другим сотрудникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Ранее регион получил 95 млн рублей на оказание финансовой поддержки работникам здравоохранения, оказывающим помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также лицам из групп риска заражения инфекцией. По данным регионального комитета здравоохранения, средства уже получили 1 тыс. 258 работников.

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