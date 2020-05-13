Москва, , 15:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что работа по предоставлению выплат врачам «закипела».

"К сожалению, далеко не во всех регионах эти выплаты состоялись, сейчас уже только в двух или трех нет таких выплат. Стоило обратить на это внимание ‑ и пожалуйста, работа закипела», — сказал глава государства на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин на совещании с правительством обратил внимание на проблемы с дополнительными выплатами медицинским работникам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ оперативно довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более 27,5 млрд рублей пока выплачено врачам лишь около 4,5 млрд рублей.

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