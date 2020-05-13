Москва, , 15:20 — REGNUM В апреле 2020 года российские дилеры реализовали 1531 автомобиль китайских брендов — на 36% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Лидером продаж среди новых китайских машин в России стала модель Haval F7. В апреле текущего года её приобрели 373 автолюбителя.

На втором месте автомобиль Chery Tiggo. Его купил 291 российский покупатель. Это на 68% больше прошлогоднего результата продаж. Тройку лидеров самых покупаемых китайских авто замыкает модель Geely Atlas — 239 экземпляров (-60%).

Четвёртое и пятое места модельного рейтинга занимают соответственно Haval H6 (114 ед.; — 71%) и Changan CS35 (98 ед.; +78%).

Напомним, в начале мая текущего года у российских дилеров в автоцентрах появились автомобили Haval H5. Пока кроссовер завозят в дилерские центры в одном экземпляре, однако в ближайшее время планируется поставка полноценных товарных партий.

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