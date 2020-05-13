Ново-Огарево, Московская область, , 15:29 — REGNUM Спад из-за вызыванного пандемией кризиса сильнее всего заметен в авиации по сравнению с другими видами транспорта. Внутри России объём перевозок упал более, чем на 80%, заявил 13 мая президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

«В авиации произошёл, пожалуй, самый серьёзный спад среди всех видов транспорта», — сказал глава государства.

Он отметил, что из-за вынужденных ограничений объём перевозок на внутренних рейсах сократился на 85−88%. Международное воздушное сообщение почти остановилось, здесь сокращение превысило 90%.

В российских аэропортах теперь минимум пассажиров, авиакомпании и аэропорты теряют доходы, это сказывается на благополучии людей, занятых в этой сфере, добавил он.