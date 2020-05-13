Пермь, , 15:11 — REGNUM Пермский край закупает для онкобольных медикаменты. Общая сумма объявленных аукционов превышает 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Объявлены тендеры на закупку лекарств «Атезолизумаб», «Эрибулин», «Паклитаксел» на 318 млн рублей. Итоги аукционов подведут в мае 2020 года.

Уже подвели итоги аукционов на закупку противоопухолевых препаратов «Ниволумаб», «Палбоциклиб», «Ленватиниб», «Ипилимумаб», «Ритуксимаб». Общая цена контрактов составила 691 млн рублей.

По данным минздрава региона, в 2019 году край закупил 65 видов противоопухолевых препаратов примерно на 1,6 млрд рублей. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году смертность от онкозаболеваний планируется снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения.