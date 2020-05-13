Берлин, , 15:06 — REGNUM Немецкая компания EFA-S, занимающаяся созданием электрифицированных моделей автомобилей, выпускает в Германии электрические версии ГАЗель Next. Об этом 13 мая сообщается на портале Drom.

Стоит отметить, что из-за строгих экологических норм ЕС обычные ГАЗели на авторынок Европы не попадают. Электрогрузовик ГАЗель Next компания EFA-S выпускает в четырех конфигурациях: бортовой грузовик с индексом E35, грузовик с двухрядной кабиной E35D, цельнометаллический фургон E35 V и микроавтобус E35 B.

Для создания электрической модели EFA-S закупает ГАЗель Next без силового агрегата у «Группы ГАЗ». Кроме того, у такого грузовика отсутствуют коробка передач и топливная система. Затем на немецком предприятии автомобили оснащают электродвигателем.

Электрогрузовики оснащаются синхронным электродвигателем мощностью 110 кВт (150 л.с.) и крутящим моментом 730 Нм, а также литий-железофосфатным аккумулятором на 80 кВт*ч. За счет большей плотности такая батарея позволяет проехать грузовику до 200 км.

Ранее стало известно, что в мае российские дилеры получили новые модели перспективного семейства «ГАЗели NN» — City.

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