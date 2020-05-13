Оренбург, , 14:59 — REGNUM В Оренбургской области население активно просит льготные кредиты для приобретения или строительства жилья в селах, сообщает пресс-служба областного правительства.

На 13 мая оренбуржцам выдано 154 сельских льготных ипотечных кредита общим объемом 299 млн 102 тыс. рублей.

Наиболее активно берут льготный заём жители Оренбургского района — 84 кредита. Спрос на сельскую ипотеку также проявили в Саракташском, Новоорском, Переволоцком, Бугурусланском, Сакмарском, Октябрьском, Ташлинском, Александровском, Бузулукском, Грачевском, Красногвардейском, Тоцком, Адамовском, Акбулакском, Курманаевском, Новосергиевском, Пономаревском, Шарлыкском, Матвеевском, Первомайском районах, а также в городах Абдулино, Орск и Кувандык.

Добавим, что процентная ставка сельская ипотеки не превышает 3% в год.