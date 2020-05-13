Москва, , 14:59 — REGNUM Не исключено, что в ближайшее время недвижимость подешевеет. Как заявила 13 мая ИА REGNUM руководитель отдела городской недвижимости «НДВ-Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко, на сегодняшний день на рынке вторичной недвижимости мы видим неоднозначную ситуацию.

«Часть продавцов сняли объекты с продажи, кто-то мотивирован и готов продавать, предлагая скидки. Речь идет о Московском регионе. В дальнейшем, если люди немного успокоятся и начнут выставлять объекты в продаже, это приведет к затовариванию рынка и снижению цены. Покупательский спрос упадет, несмотря на то, что сейчас происходит поддержка в виде снижения ипотечных ставок. Связано это в большинстве случаев с тем, что люди просто не уверены в завтрашнем дне, не знают, что будет через год-два. Они не готовы сейчас покупать квартиры, тем более в ипотеку», — отметила эксперт.

По её словам, те, у кого есть собственные средства или кто готов взять небольшой кредит, скорее всего купят жильё, а что касается тех, кто планировал взять крупный займ (например, есть своих 500 тысяч рублей и 5 млн рублей планировалось брать у банка) не решатся на такой шаг. Мищенко обратила внимание, что именно таких покупателей было большинство до марта.

«Плюс ко всему, на рынок выйдет большое количество квартир, которое находится в залоге у банка и люди не справляются с кредитами», — подчеркнула она.

«Что касается новостроек, то в самом начале эпидемии застройщики поднимали цены, на сегодняшний день мы видим, что на сайтах скидки на объекты официально не «афишируются», но при заинтересованности покупателей застройщики готовы давать скидки и рассрочки. Думаю, что если спрос на вторичную недвижимость заметно снизится, то и на новостройки тоже. Эти два рынка взаимосвязаны», — добавила эксперт.

Она полагает, что в дальнейшем нас ждет плавное снижение цен. «С октября — ноября месяца это будет заметно», — резюмировала Мищенко.