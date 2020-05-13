Москва, , 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

В оговоренных случаях закон увеличивает максимальный размер страхового возмещения по вкладам физлиц, а также распространяет систему страхования на вклады НКО.

Сейчас страхованию подлежат вклады в размере до 1,4 млн рублей. Законом определяются случаи, когда размер вклада, подлежащий страхованию, увеличивается. Так, до 10 млн повышается страховой размер вкладов при получении наследства, продаже различной недвижимости, получении грантов в форме субсидий и так далее. Возмещение по договору счета эскроу, открытого для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, выплачивается в размере 100% суммы, находящейся на указанном счете на момент наступления страхового случая, но не более 10 млн рублей.

Страховым случаем считается отзыв лицензии у банка или введение моратория на выплаты по вкладам. Выплата рассчитывается по повышенному лимиту в том случае, если средства поступили на счет в течение трех месяцев до страхового случая, уточняют в ЦБ.

Страхуются вклады НКО — до 1,4 млн рублей. В число таких НКО войдут также садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, ТСЖ, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, а также религиозные организации.