Москва, , 14:53 — REGNUM В России деньги на поддержку граждан и экономики изыскиваются, хотя ситуация для бюджета непростая. Об этом 13 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

«Для бюджета ситуация непростая, имею ввиду падение цен на наши традиционные экспортные товары», — сказал глава государства.

Одновременно с этим, подчеркнул российский лидер, власти изыскивают источники для того, чтобы «поддержать и наших граждан, и экономику в целом, и отдельные отрасли, отдельные предприятия».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент России Владимир Путин объявил о реализации новых мер поддержки для граждан и бизнеса в условиях пандемии. В частности, всем семьям, где есть дети в возрасте от трех до 16 лет, назначена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на одного ребёнка. По оценкам Министерства труда и социальной защиты, в России порядка 22 млн детей в возрасте от трех до 16 лет.

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