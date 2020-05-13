Тюмень, , 14:52 — REGNUM Бюджет Тюменской области за первый квартал 2020 года исполнен с профицитом в 10 млрд рублей. Распоряжение главы региона Александра Моора опубликовано на портале правовой информации.

В документе сообщается, что доходы тюменского бюджета с января по март 2020 года составили 46,4 млрд рублей, расходы — 36 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года бюджет Тюменской области был перевёрстан. Дефицит на 2020 год составил 67,6 млрд рублей, или 29,35% от расходов.