Алма-Ата, Казахстан, , 14:10 — REGNUM Заявки на компенсацию оплаты коммунальных услуг продолжает принимать акимат (администрация) Алма-Аты, несмотря на отмену чрезвычайного положения. Об этом 13 мая заявил руководитель управления энергоэффективности Алма-Аты Асет Масабаев на брифинге.

По его словам, компенсацию в размере 15 тыс. тенге ($35,6) можно будет получить за март и апрель. Кроме того, заявки будут приниматься в мае и июне.

Масабаев добавил, что компенсация утверждена для 119 тыс. жителей Алма-Аты. Деньги выплачиваются социально уязвимым категориям граждан, несмотря на долги по коммунальным услугам.

Отметим, на компенсацию коммунальных услуг могут рассчитывать инвалиды первой, второй и третей групп, семьи с детьми инвалидами, многодетные семьи, пенсионеры с минимальной пенсией и граждане, получающие адресную соцпомощь, а также ветераны Великой Отечественный и лица, приравненные к ним.