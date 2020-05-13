Абакан, , 14:05 — REGNUM Отопительный сезон в Хакасии подходит к концу, сообщили ИА REGNUM 13 мая в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В степной части Хакасии отопление уже отключили. Завершение отопительного сезона в горных поселениях намечено на 15−18 мая. Речь идёт о сёлах Коммунар, Приисковое, Балыкса, посёлке Вершина Тёи.

Всего с начала отопительного сезона в Хакасии было зафиксировано 45 технологических сбоев в работе коммунальных объектов. При этом крупных аварийных ситуаций зафиксировано не было, уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за похолодания в Петербурге продлили отопительный сезон.

Читайте также: Из-за похолодания в Петербурге продлили отопительный сезон