Москва, , 14:05 — REGNUM Если экономические кризисы последнего десятилетия были локальными, либо затрагивали отдельные отрасли экономики, то сегодня мы наблюдаем беспрецедентную ситуацию, когда весь мир сталкивается с серьезными экономическими последствиями пандемии коронавируса, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор направления исследований в области человеческого капитала Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

«В наибольшей зоне риска оказались микро‑ и малый бизнес. Нынешние условия диктуют другие правила.

Чтобы сохранить свою компанию и быстро восстановиться после кризиса, предпринимателям потребуются максимальная гибкость и готовность быстро подстраиваться под меняющиеся условия, находить новые бизнес-модели и даже менять свой продукт или сервис.

Вынужденная практика дистанционной работы всего офиса в условиях пандемии коронавируса может послужить тренингом для ведения бизнеса без физического офиса.

Сокращение издержек, оптимизация расходов на аренду — все это поможет сделать бизнес устойчивее к вызовам в будущем», — высказала свое мнение Людмила Спиридонова.

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