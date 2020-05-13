Киев, , 13:57 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, который сегодня заявил о своем возможном увольнении с поста через 2 месяца, заявил, что считает инициатором этого решения главу НАК Андрея Коболева.

Об этом он заявил в расширенном комментарии по поводу своего увольнения, обнародованном 13 мая через социальные сети.

«Коболеву Кабмин, снова без всякого конкурса, продлил контракт на четыре года. И теперь Коболев фактически увольняет меня», — заявил Витренко.

По его словам, такое решение принято из-за того, что исполнительный директор якобы «в глаза» говорил главе «Нафтогаза» о том, что его провалы как руководителя перечеркивают достижения команды и дискредитируют реформы, а его «недостаточный уровень компетентности и морально-этических качеств является проблемой».

«Я рассказываю неудобную правду о Коболеве не потому, что он меня увольняет. Наоборот, мое увольнение — это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла», — подчеркнул Витренко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Витренко заявил, что его формально предупредили о сокращении должности, которую он занимает, а это означает, что через два месяца его уволят из «Нафтогаза Украины».