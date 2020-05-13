Вильнюс, , 13:55 — REGNUM В 2020 году ВВП Литвы и Латвии сократится на 7%, а Эстонии на 6%. Такой прогноз сегодня, 13 мая, представил Европейский банк реконструкции и развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом в прогнозе банка утверждается, что уже в 2021 году ВВП Литвы и Латвии вырастет на 5%, а Эстонии на 7%.

Совокупное сокращение экономик стран Прибалтики и стран Центральной Европы при этом в 2020 году составит 4,3%. Меньше всего экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, в регионе коснётся Польши, экономика которой сократится на 3,5%.