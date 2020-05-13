Калуга, , 15:22 — REGNUM В Калужской области самозанятым гражданам вернут налог на доход, уплаченный ими в 2019 году в полном объеме, сообщает 13 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра труда и социальной защиты региона Павла Коновалова.

По состоянию на конец 2019 года на территории области осуществляли деятельность 8 тыс. 668 налогоплательщиков-самозанятых. Ими уплачено налогов в размере 19 млн 363 тыс. рублей в 2019 году.

«Также всем калужским самозанятым будет предоставлен так называемый «налоговый капитал» в размере МРОТ, за счет которого они смогут в 2020 году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства. На сегодняшний день количество самозанятых в регионе составляет 12 тыс. 135 человек», сказал Павел Коновалов.

Напомним, режим самозанятых как пилотный проект введён в стране с 1 января 2019 года. Так называемый налог на профессиональный доход тестируют в четырех российских регионах: Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарии. Данный налог предназначен для тех, кто оказывает услуги или продает товары без привлечения наемных работников. Налоговый эксперимент по самозанятым продлится до 31 декабря 2028 года. Если он будет признан успешным, его затем распространят на всю Россию.

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