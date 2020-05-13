Москва, , 13:34 — REGNUM Если российские экспортеры не начнут снижать углеродную емкость своей продукции, то в будущем они могут столкнуться с увеличенными климатическими пошлинами. Об этом заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Есть страшнейшая ловушка, очень серьезная, которую — рискну страшные слова сказать — не понимает ни бизнес, ни правительство», — сказал Чубайс в начале своего выступления на видеоконференции бизнес-школы «Сколково».

По его мнению, если Россия выполнит все пункты Парижского соглашения по климату и «впишется в 2030 год, то у нас страновые нормы выполнены».

Однако проблема заключается в том, считает Чубайс, что оценивать «нас будут по двум срезам: страновому, где можно в целом выглядеть прилично, и продуктовому, где углеродный протекционизм». Таким образом, под угрозой находится топливно-энергетический комплекс, заключил Чубайс.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ заявили, что Москва продолжит планомерно и системно исполнять международные обязательства в рамках Парижского соглашения по климату.

Напомним, Парижской соглашение о сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу было разработано взамен Киотского протокола.

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