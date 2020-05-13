Москва, , 13:31 — REGNUM На российском авторынке подорожали все модели отечественной марки Lada, за исключением внедорожника 4×4 Bronto. Об этом 13 мая сообщается на портале «Цена Авто».

Автомобили АвтоВАЗа стали дороже в зависимости от моделей и конфигураций на 5 — 18 тыс. рублей или на 0,6 — 2,3% по отношению к прежней стоимости.

От 5 до 14 тыс. рублей подорожали седаны, хэтчбеки и универсалы семейства Granta, а также версия Granta Учебная. На 6−9 тыс. рублей выросла цена на Lada Granta Cross, а спецверсия Granta Drive Active подорожала на 8 тыс. рублей.

Прибавку на 8−18 тыс. рублей в зависимости от конфигурации получили автомобили семейства Vesta и кросс-хэтчбек XRAY Cross. А вот Lada XRAY стал стоить дороже на авторынке России на 5 — 8 тыс. рублей.

Подорожали на 7 тыс. рублей трех‑ и пятидверные внедорожники Lada 4×4. Универсал Largus и еще одна версия Largus Cross стали стоить на 5 тыс. дороже. Самое большое подорожание у Largus CNG и Largus Cross CNG — 12 тыс. рублей.

Напомним, реализация машин Lada в апреле 2020 года упала на 71%, до 9 396 единиц.

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