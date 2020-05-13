Киев, , 12:39 — REGNUM Одного из топ-менеджеров «Нафтогаза Украины», исполнительного директора энергетической госкомпании Юрия Витренко могут уволить с занимаемого поста.

Об этом сообщил 13 мая сам Витренко через социальную сеть Facebook, но через непродолжительное время пост был скрыт или удален. Сейчас копию поста публикуют и обсуждают центральные украинские СМИ.

В сообщении Витренко информировал, что его формально предупредили о сокращении занимаемой должности, соответственно, через 2 месяца он должен покинуть компанию.

Менеджер называет «символическим» то, что его увольняют на фоне рекордных прибылей вверенного ему подразделения «Нафтогаза» и при том, что впереди «больше чем достаточно работы». Также Витренко обещает «бороться с дезинформацией» и объяснить публично свое видение ситуации.

В «Нафтогазе Украины» исчезнувшее заявление топ-менеджера пока не прокомментировали.

ИА REGNUM отмечает, что Витренко в «Нафтогазе» отвечал, в первую очередь, за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с «Газпромом». Именно он представляет «Нафтогаз» на переговорах по заключению нового транзитного договора с Россией в конце прошла года.

8 мая наблюдательный совет «Нафтогаза Украины» назначил главным исполнительным директором группы «Нафтогаз» Отто Ватерландера.