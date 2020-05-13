Москва, , 12:12 — REGNUM Госдума перенесла на неделю обсуждение законопроекта о мерах поддержки граждан и бизнеса на фоне спада экономики из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая. Решение принято по предложению правительства РФ

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на донастройку мер поддержки.

Предполагается расширить законопроект поправками, позволяющими реализовать предложения президента РФ Владимира Путина, о которых он заявил 11 мая.

Принято решение провести дополнительные заседания на следующей неделе.

«Мы даем правительству РФ время внести необходимые изменения», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предусматриваются нормы поддержки малого и среднего бизнеса, в частности, предусматривается предоставление отсрочки по уплате административного штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней, кроме того, расширяется перечень сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом».

Ряд изменений касаются туристической деятельности, в том числе предусматривается возможность туристов вернуть уплаченные за туристский продукт деньги как от туроператора, так и от турагента или перенести тур на другой срок без доплаты — ваучером. То же касается и авиабилетов.

Правительство расширит перечень государственных и муниципальных услуг, получить которые можно будет дистанционно.

Вводятся уточнения в законодательство о банкротстве, предусматриваются вариант банкротства при действующем моратории, а также корректируются нормы об итоговой аттестации школьников — оценки могут быть проставлены без учета ЕГЭ.

Уточняются правоотношения между арендаторами и арендодателями.

Предлагается также приостановить до 31 декабря 2021 г. действие закона о сроках проведения Всероссийской переписи населения. Сейчас установлена периодичность проведения переписи раз в десять лет.

Госдума может принять масштабный закон 20 или 21 мая.