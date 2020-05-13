Сеул, , 11:22 — REGNUM С 11 по 12 мая 3 759 245 домохозяйств в Южной Корее, столкнувшихся с трудностями из-за пандемии коронавируса, получили единовременную финансовую помощь. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, размер финансовой помощи оценивается в 2,5 трлн вон (~$2,04 млрд).

Известно, что 11 мая помощь в размере 1,3 трлн вон (~$1,06 млрд) получили 1,95 млн домохозяйств, 12 мая — в размере 1,2 трлн вон (~$979 млн) получили 1,8 млн домохозяйств.

Напомним, что в Южной Корее притупили к предоставлению единовременной финансовой помощи с 4 мая. В первую очередь поддержка была оказана домохозяйствам, которые ранее получали социальную, базовую пенсию или пенсию по инвалидности.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число домохозяйств в Южной Корее, получивших финпомощь