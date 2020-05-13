Киев, , 11:14 — REGNUM Размер первого транша МВФ, который Украина рассчитывает получить в ближайшее время, предположительно будет составлять 1,75 млрд долларов, заявил журналистам в кулуарах Рады сегодня, 13 мая, депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

Депутат уточнил, что до конца нынешнего года Киев ожидает такую же сумму.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня Рада должна принять во втором чтении и в целом т.н. «антиколомойский» законопроект, после чего, как рассчитывают в Киеве, МВФ сразу же официально подпишет новую программу сотрудничества и выделит кредитные средства.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что сотрудничество с МВФ предположительно позволит Киеву получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет этого года.

Ранее, при голосовании за продажу земли, власти Украины утверждали, что МВФ выделит Украине как минимум 10 млрд долларов кредитной поддержки.