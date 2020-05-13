Москва, , 11:13 — REGNUM В Мурманске появится территория опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». Постановление о её создании подписал исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

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«Создать территорию опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» на территориях муниципального образования «Кольский район» и городского округа «Город Мурманск» Мурманской области», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте российского правительства.

В постановлении определены границы территории опережающего развития и установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. Минимальный объём капитальных вложений резидентов ТОР установлен на уровне 500 тыс. рублей.

Также сообщается, что строительство инженерной и транспортной инфраструктуры ТОР будет осуществляться за счёт средств внебюджетных источников.

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении создать в Мурманске в 2020 году территорию опережающего развития (ТОР) в декабре 2019 года по итогам заседания президиума госсовета по вопросам развития Арктики сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Посетивший площадку строительства вице-губернатор Юрий Трутнев заявил, что аналогов проекту нет, поэтому его необходимо поддержать.

ТОР будет создан для поддержки крупного инвестиционного проекта компании «НОВАТЭК» — строительства центра крупнотоннажных морских сооружений. Объем инвестиций в проект составляет 120 млрд рублей.