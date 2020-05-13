Москва, 13 мая 2020, 10:49 — REGNUM В условиях кризиса финансовый ресурс для оказания помощи бизнесу ограничен, принято решение помогать не всем подряд, а адресно, и это было оправдано, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 13 мая, заместитель директора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов, комментируя заявления президента России Владимира Путина о новых мерах поддержки экономики.
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Государство поддерживает не всех, это оправданно: эксперт о помощи бизнесу
«Нынешние меры поддержки, конечно, не решат всех проблем малого бизнеса. Ведь, кроме налогов, от которых они на время освобождены, есть и другие расходы — арендная плата, зарплаты.
Не все предприятия сферы услуг переживут нынешний кризис. И дело не только в карантине, часть компаний в любом случае прекратила бы деятельность на фоне снижения цен на нефть и сопутствующих этому снижению процессов в экономике. Но одновременно развиваются новые формы бизнеса, новые онлайн-услуги. Выживут сильнейшие.
Государство оказывает бизнесу умеренную поддержку. Но то, что помогают не всем подряд, а адресно, прежде всего тем, кто сохраняет занятость, — это оправданно. Помогают тем, кому нужнее. Аналогичные процессы мы наблюдаем и в части помощи населению — вместо предлагавшейся «раздачи всем по 10 тысяч рублей» поддержали тех, кому нужнее всех.
В этой части политика у нас отличается от того, что мы видим в других странах. С учетом падения цен на нефть и других кризисных явлений финансовый ресурс для оказания помощи ограничен, а ведь поддерживать надо не только малый, но и средний, и крупный бизнес», — отметил Валерий Миронов.
В марте 2020 года в условиях пандемии коронавируса власти РФ ввели ряд мер поддержки экономики и бизнеса. 16 марта российское правительство приняло решение о создании антикризисного фонда в размере 300 млрд рублей, введении отсрочки по взысканию налогов для туристической и авиационной отраслей, предоставлении предприятиям торговли доступа к льготным кредитам для создания запаса товаров первой необходимости, расширении действующих программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. 20 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о расширении программы рефинансирования для малого и среднего бизнеса, рекомендации проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, а также о новых мерах по поддержанию доступности ипотеки и снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации.
Кроме того, президент Владимир Путин 25 марта объявил об отсрочке по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, снижении ставок страховых взносов для зарплат больше МРОТ, введении моратория на требования банкротств предприятий из наиболее уязвимых сфер экономики, кредитных каникулах для граждан и некоторых других мерах.
Кроме того, президент Владимир Путин 25 марта объявил об отсрочке по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, снижении ставок страховых взносов для зарплат больше МРОТ, введении моратория на требования банкротств предприятий из наиболее уязвимых сфер экономики, кредитных каникулах для граждан и некоторых других мерах.