Москва, , 10:49 — REGNUM В условиях кризиса финансовый ресурс для оказания помощи бизнесу ограничен, принято решение помогать не всем подряд, а адресно, и это было оправдано, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 13 мая, заместитель директора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов, комментируя заявления президента России Владимира Путина о новых мерах поддержки экономики.

« Нынешние меры поддержки, конечно, не решат всех проблем малого бизнеса. Ведь, кроме налогов, от которых они на время освобождены, есть и другие расходы — арендная плата, зарплаты.

Не все предприятия сферы услуг переживут нынешний кризис. И дело не только в карантине, часть компаний в любом случае прекратила бы деятельность на фоне снижения цен на нефть и сопутствующих этому снижению процессов в экономике. Но одновременно развиваются новые формы бизнеса, новые онлайн-услуги. Выживут сильнейшие.

Государство оказывает бизнесу умеренную поддержку. Но то, что помогают не всем подряд, а адресно, прежде всего тем, кто сохраняет занятость, — это оправданно. Помогают тем, кому нужнее. Аналогичные процессы мы наблюдаем и в части помощи населению — вместо предлагавшейся «раздачи всем по 10 тысяч рублей» поддержали тех, кому нужнее всех.