Тбилиси, , 10:25 — REGNUM Глава Ассоциации фермеров Грузии Нино Замбахидзе одобрила программу помощи сельскому хозяйству, объявленную грузинским правительством. Об этом представитель фермеров написала 12 мая на своей странице в соцсети Facebook.

«Я редко бываю довольна программами, реализуемыми государством, но это тот случай, когда я должна поблагодарить министерство сельского хозяйства и правительство!», — написала Замбахидзе.

Она также перечислила те меры поддержки фермеров, которые считает важными. За каждый гектар, зарегистрированный у фермера, будет выделена субсидия в размере 200 лари (около $60). Для обработки земли будет выделено дизельное топливо по льготной стоимости.

Также в 2020 году мелиорация земель аграриям будет проведена бесплатно, плюс не придется платить за использование воды для полива. Тем, кто захочет купить сельскохозяйственную технику, государство выделит гранты на 50% стоимости.

Напомним, о поддержке малых сельхозпредприятий в Грузии 12 мая объявил премьер-министр страны Георгий Гахария. Программа составлена в рамках плана по выводу национальной экономики из кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса.

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