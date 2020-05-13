Москва, , 10:15 — REGNUM Нефть немного подешевела на торгах 12 мая после очередной неудачной попытки отстоять уровень $30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В целом котировки остаются в привычном диапазоне на фоне сохраняющейся неопределенности на рынке черного золота. На утренних торгах 13 мая котировки демонстрируют небольшой бычий уклон, продолжая стремиться к отметке $30 за баррель.

Неопределенность в сырьевом сегменте сейчас создается тем фактом, что страны постепенно снимают карантинные ограничения, что позитивно воспринимается участниками рынка и служит предпосылкой для восстановления спроса на энергоносители в дальнейшем.

С другой стороны, этот же фактор подпитывает опасения относительно второй волны эпидемии из-за преждевременной отмены карантинных мер. Наличие этих противодействующих сил и создает условия для консолидации котировок, которая наблюдается сейчас на рынке.

При этом стоит отметить, что цены вяло отреагировали на решение Саудовской Аравии пойти на дополнительное сокращение добычи. Отсутствие более внятной реакции говорит о сохранении медвежьих настроений на рынке и о том, что нынешних усилий страны ОПЕК и их союзников недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса на энергоносители, которое наблюдается из-за пандемии коронавируса.

В краткосрочной перспективе Brent, скорее всего, продолжит торговаться вблизи отметки $30 за баррель, для уверенного пробоя которой рынку может потребоваться дополнительный катализатор», — пояснил эксперт.

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