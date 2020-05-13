Москва, , 09:45 — REGNUM На российском рынке подорожали на 2,9−3,4% внедорожники Suzuki Jimny. Об этом 13 мая сообщается на портале «Цена Авто».

В базовой комплектации GL Jimny теперь стоит 1 539 тыс. рублей. Автомобиль оборудован в этой версии бензиновым мотором на 1,5 л мощностью 102 л. с., который агрегатируется пятиступенчатой «механикой». А вот модель с автоматической коробкой передач будет стоить 1 599 тыс. рублей.

Топовая версия GLX теперь стоит в России 1 749 тыс. рублей.

Напомним, последний раз цена Suzuki Jimny менялась в марте этого года. Тогда он подорожал на 20 — 50 тыс. рублей.

Напомним также, что в апреле выросли в цене две модели японской марки Suzuki — это кроссоверы SX4 и Vitara.

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