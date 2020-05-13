Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Контракт на поставку 10 млн индивидуальных защитных медицинских масок на общую сумму $55 млн разорвало с американской компанией Panthera Worldwide федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Об этом 13 мая сообщает газета The Wall Street Journal.

Также сообщается, что причиной такого решения FEMA стало то, что компания не смогла выполнить условия контракта в срок, несмотря на две отсрочки.

При этом уточняется, что вначале Panthera Worldwide должна была поставить маски к 1 мая, а затем срок поставки был перенесен на 11 мая, и в FEMA отказались дать рассрочку компании ещё на четыре дня.

Кроме этого, указывается, что два владельца базирующейся в Западной Вирджинии Panthera Worldwide были в 2018 году обвинены в уклонении от налогов, а в 2019-м обанкротилась дочерняя фирма компании, занимавшаяся обучением навыкам охраны. Все это не помешало Panthera Worldwide попасть в список FEMA и получить единственный контракт на $55 млн долларов с федеральным правительством США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 мая стало известно, что директор одного из коммерческих предприятий Витебска после телефонного разговора с мошенниками лишился более 97 тысяч белорусских рублей.