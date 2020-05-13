Москва, , 09:18 — REGNUM До 14 тыс. автомобилей позволит реализовать в 2020 году новая программа поддержки спроса на автомобили «Доступная аренда». Запуск программы намечен на июнь, сообщают в Минпромторге РФ.

Программа должна простимулировать развитие услуг аренды автомобилей. Ожидается, что в текущем году будут дополнительно реализованы 12 тыс. легковых автомобилей и 2 тыс. единиц легкого коммерческого транспорта (LCV).

Программа разработана Минпромторгом, она будет действовать на базе лизинговых компаний или банков. На её финасирование выделяются 2,5 млрд рублей, сообщили в министерстве ТАСС.

В условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в России и других странах сокращаются автомобильные рынки, покупка машины для людей не является приоритетом. «Доступная аренда» позволит пользоваться автомобилем молодым людям или предпринимателям, которым тяжело из-за кризиса.

Читайте также: Минпромторг разработал порядок регулирования закупки иностранных товаров