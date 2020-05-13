Москва, , 09:00 — REGNUM В Москве создали онлайн-площадку travelhub. moscow для объединения представителей всех сегментов рынка туризма и гостеприимства. Об этом 13 мая сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Предполагается, что сервисом воспользуются туроператоры, турагентства, отели, экскурсионные бюро, разработчики техрешений для индустрии и travel-стартаперы, а также транспортные компании.

Сергунина отметила, что вся отрасль оказалась в непростом положении, и сайт будет полезен бизнесу для обсуждения совместных решений и проектов.

«Город уже активно работает с бизнес-сообществом, и появление специализированной площадки позволит, во-первых, объединить максимальное число участников, а во-вторых — охватить еще больше значимых тем», — сказала она.

Московский комитет по туризму реализует программу Moscow Travel Hub, и новый ресурс станет её продолжением.