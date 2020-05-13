Тбилиси, , 08:45 — REGNUM Цены на продукты в Грузии должны скоро снизиться. Такой прогноз 12 мая сделал министр сельского хозяйства страны Леван Давиташвили на брифинге, сообщает агентство Black Sea Press.

Он отметил, что в апреле на грузинских прилавках продукты подорожали по сравнению с мартом, но ситуация, по его мнению, скоро должна измениться.

«Больше всего цены выросли на гречневую крупу, которая была в дефиците, но на растительное масло, сахар и макароны цены выросли незначительно. В перспективе мы ожидаем снижения цен в ближайшие месяцы», — сказал глава минсельхоза.

Давиташвили объяснил ожидаемое снижение стоимости продуктов международной тенденцией и тем, что скоро на прилавках должны появиться сезонные отечественные продукты.

Напомним, в начале мая Грузстат опубликовал данные о резком росте цен в апреле. Стоимость фруктов увеличилась на 45,4%, молока, сыра и яиц — на 23,2%, а мяса — на 15,0%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии резко выросли цены на продукты – Грузстат