Самара, , 08:26 — REGNUM Более 22 тысяч человек расселят из аварийного жилья до 2024 года в Самарской области. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос взял под личный контроль губернатор области Дмитрий Азаров. К 2024 году граждан расселят из 374,7 тысяч кв. метров аварийного жилья.

Отмечается, что в 2019 году новое жилье уже получили 167 семей, что в 1,5 раза больше, чем было запланировано.

По словам чиновников, в Самарской области нет никаких причин для неисполнения первого этапа программы переселения, во время которого уже переселено 31 процент объема расселения (10,5 тысяч кв. метров аварийного жилья).

Сейчас заключаются договора с Фондом реформирования ЖКХ и муниципальными образованиями для начала расселения в рамках второго этапа. А договора по третьему этапу планируют заключить до 1 июня текущего года.

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