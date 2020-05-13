Москва, , 08:20 — REGNUM Нефть марки Brent 12 мая подешевела на 1,64%, до $29,44 за баррель. В первой половине дня цена повышалась до $30,66. Для этого был позитивный фон, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Причинами позитива для нефти стали ослабление доллара США и сообщение о том, что Саудовская Аравия сократит добычу на дополнительные 1 млн баррелей в сутки, доведя общий показатель до 7,5 млн баррелей в сутки.

Покупатели растеряли прибыль на американской сессии на разговорах, что преждевременные действия, направленные на открытие экономики, могут привести к новому всплеску заболеваемости.

Ближе к закрытию дня давление на рынок усилилось после публикации отчета Американского института нефти (API), который отразил увеличение запасов больше прогноза.

Согласно последним данным API, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 7,6 млн баррелей (прогноз был +4,3 млн), запасы дистиллятов — на 4,712 млн баррелей.

Запасы бензина сократились на 1,911 млн баррелей. Запасы нефти в терминале в Кушинге сократились на 2,216 млн баррелей (прогноз был — 1,00 млн). Запасы нефти в Кушинге снизились впервые за десять недель.

Сегодня, 13 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $29,46 (+0,05%). Поддержка остается в зоне $28,65—29,05. Участников рынка настораживают новые вспышки коронавируса в Азии и прогнозы о возможности второй волны эпидемии.

Плюс масла в огонь подливают власти США сообщениями, что могут ввести санкции против Китая из коронавируса.

Сегодня внимание участников рынка будет приковано к выступлению председателя ФРС США Пауэлла и отчету минэнерго США по запасам нефти.

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