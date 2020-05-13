Москва, , 08:14 — REGNUM Торги на Мосбирже 12 мая открылись снижением по рублевым парам. Рубль продержался в плюсе около семи часов, а затем ослабел, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На вечерней сессии он растерял дневную прибыль против доллара США и евро. Стоимость нефти марки Brent тоже снизилась на 1,64% к закрытию торгов в Штатах.

Закрылись торги по рублевым парам смешанно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,42%, до 73,71 руб., евро/рубль — на 0,47%, до 79,93 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,72%, до 90,40 руб.

Индекс S&P500 закрылся снижением на 2,05%. Давление на рынок оказали новости, что преждевременные действия, направленные на открытие экономики, могут привести к новому всплеску заболеваемости.

Сегодня, 13 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $29,46 долларов (+0,05%). Настроения относительно нефти неплохие.

Спрос на российские гособлигации (ОФЗ) сохраняется высокий. Индекс RGBI обновил февральский максимум 153,52. 12 мая он вырос на 0,65%, до 154,43.

Сегодня внимание участников рынка будет приковано к выступлению председателя ФРС США Пауэлла. Пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 72,60−75,00 руб.

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