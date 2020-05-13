Вашингтон, , 08:09 — REGNUM США подобно другим государствам должны принять «дар» отрицательной процентной ставки, об этом заявил президент США Дональд Трамп 12 мая на своей странице в Twitter.

«Пока другие страны получают выгоду от отрицательных процентных ставок, США также должны принимать этот «дар», — подчеркнул глава Белого дома.

«Огромные цифры!» — добавил он.

На протяжении всего своего президентского срока Трамп неоднократно призывал Федеральный резервный фонд снизить процентную ставку, в том числе до отрицательных значений. В частности, когда в марте были сильно сокращены процентные ставки для минимизации экономического ущерба, вызванного пандемией коронавируса, Трамп отметил, что он «очень доволен».

В теории, как отмечает Business Insider, отрицательные процентные могут подтолкнуть потребительские расходы и инвестиции в бизнес, поскольку получение кредита упрощается. Тем не менее в странах, где был выбран этот экономический курс, наблюдается неоднозначный результат. Кроме того, такой шаг не оставит правительству пространства для маневра в случае еще одного сокращения экономики.