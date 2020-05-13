Томск, , 08:02 — REGNUM Бизнес-омбудсмен Томской области Валерий Падерин заявил о том, что не все сферы бизнеса пострадали от пандемии коронавируса.

По его словам, у компаний, продающих алкоголь, выручка выросла на 31%. Кроме того, отмечен рост продаж лекарств, продуктов питания, гаджетов.

Падерин подчеркнул, что организация бизнеса после пандемии не будет прежней, передаёт Тomsk.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии продлили сроки ограничения времени продажи спиртного.

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